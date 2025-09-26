La Fiscalía Superior Penal del Ministerio Público en Tacna dispuso promover diligencias preliminares por el plazo de 60 días en contra de la abogada Milagros Haro Laqui por su actuación como fiscal adjunta provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Tacna.

La magistrada fue denunciada por el presunto delito de omisión de actos funcionales por el dirigente del distrito Ciudad Nueva, Edgar Eloy Mamani Ccalli.

Denunciaron irregularidades en obra

El 13 de enero Mamani Ccalli denunció penalmente al alcalde de Ciudad nueva, Walter Cardoza Chura, por presuntas irregularidades en la obra Mejoramiento de la avenida Expedición Libertadora a cargo del consorcio San Martín, sosteniendo que había sido mal ejecutada física y técnicamente, situación que – según refiere - ya había sido advertido por la Contraloría.

El 22 de abril solicitó a la fiscal que realice una constatación a fin de verificar las deficiencias. Pidió que se curse oficio a la Dircocor, a la oficina de peritajes del Ministerio Público y a la propia Contraloría, sin embargo su pedido no fue atendido por la magistrada.

Deficiencias tras inauguración

Según Edgar Mamani, debido a esta presunta inacción fiscal la obra fue inaugurada y luego se presentaron fallas evidentes como reventones de alcantarillado y desprendimiento de asfalto.

Según el denunciante, el 19 de junio reiteró el pedido de constatación fiscal, en el marco de una audiencia inmediata. No obstante dicha solicitud nuevamente no fue atendida por la fiscal,situación que - según afirma - ha permitido la consumación del presunto delito.

Solicitan informe de descargo

La Fiscalía Superior Penal ha solicitado a la abogada Milagros Haro Laqui que remita en cinco días hábiles su informe de descargo. Además se pidió a la Junta de Fiscales Superiores que remitan copia certificada de la resolución de designación de la fiscal Haro y el acta de su juramentación.