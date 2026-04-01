El gerente general de la ruta 203 de la ciudad de Tacna, Fausto Laqui, presentó un tarifario de pasaje urbano de acuerdo al tramos y que se aplicará a partir de la primera semana de abril.

El dirigente hizo el planteamiento en la reunión que sostuvo con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna y dirigentes del Promuvi Señor de los Milagros y la zona de “La Franja”.

Tarifario diferenciado

Propone que el pasaje de adulto sea de 50 céntimos desde su paradero ubicado en el distrito Gregorio Albarracín hasta el mercado Santa Rosa; de 1 sol si van hasta el centro de la ciudad y de 1 sol con 50 céntimos hasta los distritos Alto de la Alianza y Ciudad Nueva en el cono norte de Tacna.

Según el dirigente, la medida es en apoyo social a la población que también es golpeada con el alza de los combustibles. Aclaró que se tendrá esta tarifa por tres meses y se evaluará si se mantiene o incrementa, dependiendo si el precio de los carburantes baja o sigue en aumento.

Rechazan la propuesta

Opinó que quienes cuestionan esta opción son dirigentes motivados por intereses políticos y que no piensan en el 100% de la población.

En la reunión participó el presidente de la Comisión de Transportes regidor José Huamán, quien se mostró en desacuerdo con la propuesta de la ruta 203, por considerarla lesiva para la economía de la mayoría de pobladores.