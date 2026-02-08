Un inmueble en la asociación San Francisco del distrito Gregorio Albarracín donde funciona un hospedaje y el local del partido político Perú Libre era utilizado para la prostitución clandestina. Tras una labor de inteligencia policial se halló a dos meretrices y se detuvo un varón por el presunto delito de proxenetismo (favorecimiento a la prostitución).

Hostal y local partidario

Policías de la comisaría Gregorio Albarracín acudieron la noche del viernes 6 a la intersección de avenidas Los Álamos y Los Fresnos donde se ubica el hospedaje Nueva Luz y el local central de Perú Libre con un letrero vistoso que promueve la candidatura a la presidencia de la República de Vladimir Cerrón y a Henry Gonzáles como diputado por Tacna.

En el lugar fue hallado Ángel Aguirre Estrella (22), quien indicó ser el recepcionista o cuartelero y mostró el libro de registro de huéspedes. Los policías interventores se dieron cuenta que en ese cuaderno los nombres “Sandra” y “Valentina” se repetían en distintas fechas, sin los apellidos ni el DNI.

También, junto a esos nombres estaban escritos números relacionados a cantidades. Aguirre fue interrogado y confesó que las féminas “Sandra” y “Valentina” ejercían la prostitución en las habitaciones 110 y 113.

Trabajador confiesa

El cuartelero contó que los números junto a nombres de mujeres era por cifras sobre la cantidad de clientes que se atendieron en el día luego de ser citados por las féminas por el WhatsApp, y por cada hombre que ingresaba a la habitación de “Sandra” o “Valentina” para el servicio sexual se le cobraba S/ 5, aparte del pago que debía hacer el cliente a la mujer que le atendía.

Policías en la habitación 110 encontraron a José B.C. (38) quien refirió que se había contactado con “Paola” por la red social para tener relaciones sexuales, pagando S/ 40 por el servicio y S/ 5 al recepcionista; en ese cuarto estaba Sandra A.L. (31) como trabajadora sexual. En la habitación 113 se halló a Estrella C.Q. (31), la otra meretriz.

Avisan a Fiscalía

Del hecho se puso de conocimiento al Ministerio Público y se dispuso que Aguirre sea puesto a disposición de la sección Trata de Personas del Depincri.

También se conoció que las dos mujeres no estaban anotadas en el cuaderno de huéspedes del hospedaje con una identidad real, además no tenían el certificado de control médico a enfermedades venéreas de transmisión sexual.