En comunicación con Correo el vocero de las empresas de transporte urbano e interurbano Julián Flores Choque anunció que de todas maneras se actualizará el precio de los pasajes en minibuses y combis de la ciudad de Tacna.

“Vamos a retomar el reajuste tarifario, habíamos tomado un tiempo para ver si el precio del petróleo bajaba pero sigue igual, este reajuste será aplicado de forma independiente por cada empresa y ruta”, indicó vía telefónica.

Diésel subió 80%

Manifestó que el diésel, principal combustible de los buses, se incrementó en un 80% y de acuerdo a un cálculo el pasaje urbano debería costar por encima de los 2 soles con 50 céntimos, para cubrir los gastos operativos en repuestos, llantas y otros.

Informó que muchos conductores se están retirando debido al escaso margen de ganancias que obtienen ya que se les paga de acuerdo al porcentaje de ingresos obtenidos diariamente.

“De lo percibido en el día ahora se tiene que destinar 100 soles más al combustible, a eso se tiene que sumar que se ha incrementado el costo de los repuestos, neumáticos e incluso la mano de obra de los mecánicos que hacen el mantenimiento”, refirió el dirigente.

“El pasaje lo deciden los transportistas”

Reafirmó que el precio del pasaje se basa en la “ley de la oferta y la demanda”, por tanto no se someterán a ningún condicionamiento de la Municipalidad Provincial de Tacna.

Aclaró que están dispuestos a acudir de ser convocados por la MPT pero solo para informar su estructura de costos, pero no para tratar el precio del pasaje ya que eso solo lo deciden los transportistas.

Cada ruta aplicará independientemente

Enfatizó que la Federación de Transporte Urbano e Interurbano que agrupa a 33 rutas de transporte y de la cual él es presidente, no está interviniendo directamente para definir los costos, sino que depende de cada empresa de forma autónoma.

Mencionó además que se respetara el pasaje escolar y el medio pasaje para los estudiantes de nivel superior, siendo en ambos casos el 50% de lo que vale el pasaje adulto.