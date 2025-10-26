La pobladora de escasos recursos económicos Rosalía Osco Nina desarrolla hoy una pollada pro salud para solventar los gastos de su hijo que sufre de parálisis cerebral.

La actividad se realizará a partir de las 10 horas en el centro poblado La Natividad en Tacna, calle Víctor Raúl Haya de la Torre Nº 1409, frente al restaurante cevichería Gran Chimú.

Postrado en cama

Contó que su hijo Bryan tenía problemas de salud pero su estado empeoró luego que le sobrevino una fiebre alta luego de los cuales convulsionó y sufrió una parálisis cerebral. Actualmente está postrado en cama, no puede mover sus extremidades ni hacer solo sus necesidades fisiológicas.

Relaó que es madre soltera ya que el padre de su hijo la abandonó al enterarse que había nacido enfermo. También tiene otro hijo de 15 años que también sufre al ver a su hermano enfermo.

Se aprovecharon

Llorando narró que el año pasado un grupo de jóvenes de una agrupación musical le dijeron que le ayudarían, les grabaron videos y organizaron un evento artístico a beneficio, pero culminado no le dieron ningún apoyo. Al reclamarles y amenazarlos con denunciarlos solo le dieron 150 soles.

Rosalía Osco invocó a la comunidad a sensibilizarse con su caso y apoyarles ya sea adquiriendo un ticket de la pollada, haciendo un aporte a su Yape 980277798 o llevando a su domicilio cualquier tipo de ayuda ya sea en víveres, pañales para adulto talla M.

Cabe anotar que su hijo necesita atención dental urgente, pero se la han negado en centros de salud porque debe realizarse en un centro especializado debido a su estado de parálisis cerebral.