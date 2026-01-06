El reciente anuncio del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre el traslado de 100 reclusos considerados de alta peligrosidad al establecimiento de Challapalca desató el rechazo del Frente de Defensa de Tacna, que advierte sobre el riesgo de saturación del penal y un eventual agravamiento de la inseguridad en la región fronteriza.​

La autoridad penitenciaria confirmó que este lunes 6 de enero se ejecutará el traslado masivo de internos provenientes de cinco penales de Lima y Callao: Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro Castro, Callao y Huaral. Del total de reos movilizados, 66 cumplen condena efectiva mientras que 34 permanecen en calidad de procesados, todos vinculados a delitos graves como extorsión, sicariato, homicidio calificado y dirección de organizaciones criminales.​

¡Traslado estratégico por la seguridad nacional! Este lunes se ejecutó el traslado de 100 internos de alta peligrosidad hacia el penal de Challapalca, en la región Tacna.



Internos vinculados a organización criminal, robo agravado, sicariato y homicidio fueron reubicados como… pic.twitter.com/M9E6JurJ5P — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 5, 2026

Según el INPE, el operativo se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad con participación del Ministerio de Justicia, efectivos de la Policía Nacional y otras instancias competentes. La finalidad declarada es interrumpir las redes de comunicación delictiva que operan desde el interior de las prisiones capitalinas y restablecer el principio de autoridad estatal en el sistema penitenciario.​

Tacna rechaza medida

La decisión provocó una respuesta inmediata del presidente del Frente de Defensa de Tacna, Dante Morales, quien calificó la medida como un agravio contra la región. “Nos ha dado un golpe a Tacna”, expresó Morales al argumentar que el penal de Challapalca ya se encuentra en su tope máximo de capacidad y que el arribo de más reclusos peligrosos podría desencadenar consecuencias negativas para la seguridad regional.​

El dirigente informó que el gremio sostiene una reunión de emergencia para definir acciones y que en las próximas horas se hará público un pronunciamiento oficial. Además, indicó que se están realizando gestiones legales y se espera que las autoridades competentes se pronuncien formalmente sobre esta situación.