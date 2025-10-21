En la sala de regidores de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza se desarrolló la sesión extraordinaria para tratar el pedido de vacancia en contra del alcalde Demetrio Cutipa Vilca.

La petición fue hecha por Raúl Mamani Jiménez, conocido dirigente y comerciante del pueblo joven La Esperanza, quien sustentó que la autoridad habría incurrido en las causales configuradas en el numeral 9 Artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, restricciones de contratación.

Empresa del padre de hijo de regidora

Según el expediente, la autoridad se habría basado en los vínculos políticos con la regidora Jennifer López Sandoval para que el municipio contrate con la empresa de su pareja, Multillantas Tacna SAC para la compra de neumáticos y repuestos por un monto de unos 46,000 soles.

Dichas adquisiciones se hicieron en el 2023, año en que inicia el mandato como autoridad municipal de Demetrio Cutipa Vilca así como de la concejal Jennifer López Sandoval.

No se prueba influencia del alcalde

En la sesión actuó como defensa técnica del burgomaestre el conocido abogado y exalcalde provincial de Tacna Jorge Infantas, quien argumentó que no había documentos que sustentenque esa relación política haya influenciado para que el municipio contrate con dicha empresa.

Manifestó que lo único que había presentado el solicitante eranfotografías donde se observa al alcalde con la regidora pero donde también están presentes otros concejales. “Son tres fotos en las cuales aparecen varios regidores, el alcalde y algunos funcionarios, ¿qué podían indicar esas fotos con relación al contrato?, las fotos no hablan, los que tendrían que hablar son los documentos”, explicó el abogado. Infantas dijo que más allá de una vinculación política no hay otra cosa y que esto es considerado insuficiente por el Jurado Nacional de Elecciones para la vacancia.

Votación en contra de vacancia

En el momento de la votación lo hicieron en contra del pedido los regidores Alex Araujo Alvarado, Barbarita Silvia Salas pinto, Juan Larico Huanca, Silver Choquepata Quispisaihua, Henry Edwin Choque Mamani y Juana Margarita Cruz Chambilla. Cabe anotar que no estuvo presente la regidora Jennifer López Sandoval justamente sobre quién recae también los cuestionamientos.