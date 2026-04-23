El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la restitución al domicilio inmediato anterior de 308 ciudadanos que habían solicitado su cambio de dirección para votar en el distrito de Sama en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La disposición se dio a través de la Resolución Subdirectoral 047-2026.

La entidad informó que se hizo la verificación de las direcciones consignadas a través de una visita efectuada del 12 al 16 de marzo a 2,150 domicilios consignados.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Recordó que el pasado 7 de enero de 2026 a través del Decreto Supremo 001-2026 de la Presidencia del Consejo de Ministros se convocó a las Elecciones Regionales y Municipales para el 4 de octubre de este año y el 6 de enero se aprobó el cronograma electoral para dicho proceso que fija como fecha de cierre del padrón electoral el 7 de abril del 2026.

Es en ese contexto que la Gerencia General remitió a la Dirección del Registro Electoral la aprobación del plan de trabajo sobre la verificación domiciliaria al interior del Perú en el marco de las elecciones regionales y municipales.

Invalidan 1,201 cambios en Ilabaya

Cabe anotar que la semana pasada se dio a conocer que el Reniec invalidó 1,201 cambios domiciliarios en el distrito de Ilabaya, uno de los que recibe mayor presupuesto por canon minero.