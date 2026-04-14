Tres ciudadanos identificados como Marcelo Alejandro Acho Mamani (25),Dante Jair Pando Mamani y Miguel Ángel Arapa Chuchón (32)fueron rescatados por la Policía Nacional luego de permanecer perdidos y deshidratados en la zona del cerro Chulibaya en el distrito de Ilabaya.

La denuncia la formuló la esposa de Miguel Ángel Arapa Chuchón, Janet Sánchez Sanja quien indicó que el 11 de abril se encontraban en el sector realizando trabajos de inspección técnica a la antena de HF de propiedad del Gobierno Regional.

Sendero era angosto con abismo en ambos lados. (Foto: Difusión)

Camino era accidentado

El personal policial los ubicó luego de caminar dos horas por senderos angostoscon abismos en ambos márgenes y junto a los bomberos los trasladaron hasta el centro de salud de Ilabaya donde fueron atendidos y se les dio de alta.

Cabe anotar que las tres personas después de ser rescatadas se retiraron en el vehículo de la esposa quereportó la desaparición de los trabajadores.