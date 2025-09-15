Dos menores de 15 años, que serían estudiantes de un colegio en el distrito Alto de la Alianza, fueron intervenidos en la madrugada de hoy con equipos de cómputo sustraidos de la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi que está ubicado entre las calles Modesto Molina y Patricio Meléndez, quienes posteriormente fueron trasladados a la comisaría Gonzáles Vigil, donde se encuentran hasta el momento como retenidos por presunta infracción a la Ley Penal por hurto agravado.

Cámara los capta

Según la información obtenida, pasado las 2 de la madrugada se detectó a los dos presuntos delincuentes, tras ser captados por una cámara de seguridad de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) en actitud sospechosa y cuando huían con su botín; luego una patrulla del serenazgo los interceptó entre las calles Molina y Rospigliosi, frente al mercado Julio Rospigliosi.

Con computadoras

Los serenos de la MPT dieron aviso a la central 105 de Radiopatrulla y hasta el lugar de la intervención, donde los dos varones estaban retenidos, acudieron policías de la comisaría Gonzáles Vigil a bordo del patrullero PP-27234, hallando a los presuntos delincuentes, quienes tenían en su poder dos monitores y una impresora hurtados de un ambiente del colegio emblemático; además galletas, golosinas, un par de zapatillas y monedas, tras violentar un quiosco en el interior de la institución educativa.

En la comisaría

Los dos menores intervenidos fueron identificados con las iniciales D.Z.C. (15) y J.H.P. (15) y trasladados a la sede policial junto a los bienes recuperados, con conocimiento de un representante de la Fiscalía de Familia.

Director reclama

Esta mañana el director del colegio Coronel Bolognesi, Óscar Tintaya Cárdenas, acudió a la comisaría Gonzáles Vigil y confirmó que los equipos de cómputo hallados a los menores infractores pertenecían su institución.

Por investigación preliminar de la PNP se supo que los menores habrían accedido al colegio Bolognesi por escalamiento y aprovechando el descuido del personal de la guardianía nocturna.