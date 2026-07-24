El gerente general del Gobierno Regional de Tacna Jaime Carpio Camacho informó ayer que sigue en marcha el proceso de licitación para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del hospital Hipólito Unanue.

“El martes se integraron las bases al Organismo Superior de Contrataciones del Estado ante observaciones y comentarios de probables postores para lo cual las áreas de logística y el área usuaria trabajaron en conjunto”, refirió.

Otorgamiento de buena pro

Las observaciones estaban relacionadas a precisiones que solicitaron las empresas interesadas respecto a las exigencias en los requisitos de experiencia y personal que se encargará de elaborar el expediente.

“De acuerdo al cronograma el 7 de agosto debería otorgarse la buena pro, la pongo en condicional porque estos cronogramas suelen prorrogarse en función de la actividad, las consultas y observaciones”, apuntó Carpio.

Demolición en caso extremo

Confirmó que la elaboración del expediente técnico, valorizado en 10 millones de soles, definirá si es necesario demoler el edificio de siete plantas que se construyó hasta el 2020.

“El primer entregable es un diagnóstico para lo cual se retirarán seis aisladores y nos dirán qué tipo de aisladores son y qué tipo de alcance tendrá la obra”, indicó el gerente.

El GRT espera que no haya ninguna otra observación o consulta que se vaya a la OSCE porque eso retrasaría más el cronograma.

En caso el estudio determine que hay que derruir el edificio significaría un costo de S/ 200 millones, refirió el funcionario. El plazo para la elaboración del expediente técnico es de 11 meses.