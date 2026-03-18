Un cuantioso robo de joyas y dinero en efectivo por un valor de 40 000 soles ser perpetró en un departamento del condominio Altozano, ubicado en el distrito Gregorio Albarracín.

La ciudad identificada como I.R.Ch. (69) señaló que se ausentó unos momentos de su departamento ubicado en el cuarto piso de la torre 20 y al retornar encontró todos los ambientes revueltos. Los fascinerosos quebraron la chapa para ingresar, se llevaron los bienes y salieron sin que nadie se percatara de lo ocurrido.

Objetos de valor

Al dirigirse a su habitación donde guardaba sus objetos de valor, encontró que habían desaparecido joyas por un monto de 30 000 soles y 10 000 soles en efectivo, por lo que de inmediato convocó a la Policía y luego se dirigió a la comisaría de Gregorio Albarracín para formular la denuncia.

El caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) debido al valor de los bienes sustraídos. Agentes especializados se constituyeron hasta el multifamiliar para recoger huellas y otros indicios que ayuden a ubicar a los delincuentes.

No había cámaras

La ciudadana reveló que el edificio en el que habita no cuenta con cámaras de seguridad en la parte interna por lo que no se pudo captar a los responsables. Personal de vigilancia indicó que en el condominio, constituido por 24 bloques de 10 pisos con cuatro departamentos cada uno, viven cientos de personas incluso extranjeros que se encuentran en calidad de inquilinos.

Vecinos solicitaron públicamente redoblar el control de las personas que ingresan al condominio, así como mayor presencia de la Policía para efectuar patrullajes en la zona.