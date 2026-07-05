Durante un operativo con participación de representantes de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron intervenidos cuatro cantinas que operaban de manera clandestina en el Cercado, imponiéndose a sus conductores sanciones pecuniarias o multas que llegan a superar los S/ 22 mil en total, por el incumplimiento a la normativa municipal.

En la operación conjunta se incursionó en establecimientos ubicados en las juntas vecinales Francisco Bolognesi y Leoncio Prado, algunos de los cuales con antecedentes porque en sus inmediaciones se produjeron actos escándalos o de alteración de la tranquilidad que ameritó reclamos de los vecinos.

Sin certificación

Los primeros locales intervenidos fueron “Mar de Copas” y un local sin nombre ubicados entre la avenida Industrial y calle Mayta Cápac en el centro poblado Bolognesi; cada uno fue multado con el 100% de una UIT por no contar con licencia de funcionamiento ni el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

En el sector de Leoncio Prado se intervino dos locales, uno con la denominación “Pucallpa” con temática de la selva, ya que en su interior se halló espacios similares a jardines y figuras de animales oriundos del oriente peruano. En ese lugar se halló a mujeres que hacían de “damas de compañía”, es decir, acompañan a los varones que compraban licor.

Control de identidad

Policías efectuaron un control de identidad a las personas (hombres y mujeres) encontrados en los cuatro locales, para verificar posibles requisitoriados.

La subgerencia de Fiscalización y Control de la MPT impuso las sanciones económicas y dispuso el cierre temporal de los establecimientos intervenidos hasta que sus propietarios regularicen su situación.

Según la MPT, el 17 de diciembre del 2024 cerraron el bar “Mar de Copas”. Esa vez hallaron restos de vidrio en el piso, clientes ebrios y cuatro “damas de compañía”. El encargado del local dijo no contar con la documentación legal para su funcionamiento, luego por las infracciones detectadas se multó con S/ 10 300 (2 UIT en ese año) y la clausura definitiva.