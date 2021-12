El expolicía Santiago Cristian Paco Mamani (25), en su manifestación ampliatoria del jueves 16 confesó su autoría en los asesinatos de Judith Machaca Cauna (20) y Noemí E.L. (14), en presencia del fiscal Percy Maquera Lupaca y su abogado José Aponte Gómez.

Según la Policía, la menor de 14 años fue victimada en octubre del 2020, mientras Juditn a fines de noviembre de ese año, tras salir de su centro laboran en la urbanización Vigil.

Declaración en el penal de Pocollay

POLICÍA: Qué puede decir a las imputaciones en su contra por las muertes de Judith Angélica Machaca Cauna y Noemí F.E.L.?

SANTIAGO: Todo lo relatado por mi persona es en confesión sincera para luego acogerme a la terminación anticipada. A Noemí la conocí por el Facebook como “Milagros”..., yo estaba de franco, quedamos en salir a tomar y conocernos. Le dije que tenía vehículo y fui a recogerla por el paradero de la 14..., era de 8 a 8:30 pm. Nos encontramos, vi que estaba vestida de negro y con un gorro y la invitó a subir al auto..., me preguntó si tenía trago, saqué un ron y una gaseosa que lo combinamos en una botella vacía; después ella me preguntó si tenía música para escuchar y saqué mi parlante y puse reguettón..., no sabíamos a dónde ir a tomar, le propuse ir a la playa y ella aceptó. A la altura del bosque municipal se me calienta el vehículo y lo estaciono..., busqué una entrada para seguir tomando, de paso se enfriaba el motor del vehículo... Ella me dijo que vivía con su mamá y no con papá, la notaba triste... tomamos por dos horas, ella hizo un movimiento al querer agarrar el parlante y con su brazo hizo derramar el trago en mi pantalón, en el lado donde estaba mi celular. Le reclamé... le dije que el trago me costaba, ella me respondió con una voz elevada: ‘pero compras otro’. Me llené de furia por esa respuesta, quería que pida disculpa o perdón, es así que agarro el trago y con botella lo tiro en la cara..., ella dijo que le había lastimado con la botella y la dejara en Tacna, que me iba a denunciar por agresión. Al escuchar esa palabra de denunciar, se me vino pensamientos a la cabeza, ya que yo policía estaba tomando y al día siguiente estaría de servicio, era más agravante estar con una menor. Le dije iba a dejarla en la ciudad, que borrara los mensajes que habíamos tenido..., pero como estaba mareado me lancé sobre ella, la ahorqué con todas mis fuerzas..., ya no se movía, pensé en botarla en el mismo lugar, le puse una pita para simular un secuestro...,quise bajarla del auto y pienso si ella tenía abierto su Facebook en alguna computadora u otro celular y se enterarían que había salido conmigo, recordé que en la escuela de la Policía en el curso de Criminalística. ‘camino hacia el crimen’, se decía que si no hay cuerpo no hay delito..., por lo que pensé en desaparecer el cuerpo. Quería enterrarlo, pero no tenía una pala para hacerlo..., se me vino a la mente la asociación (Nuevo Renacer Agrícola) de mis padres, donde había un hueco abandonado... Con luz baja me fui a ese lugar..., bajo del vehículo y me dirigí al hueco, saqué la estera y lata que lo tapaba... Saco el cuerpo del vehículo y lo arrojo al hueco, luego veo que el gorro y celular estaban en el asiento del auto y también los tiro al hueco y tapo con la lata y estera. Me voy rápido para que no me vieran... me fui por la Costanera, a la casa de mi esposa. Al día siguiente estaba de servicio.

OTRO. A Judith la conocí por Facebook con el nombre de “Gabriela Vargas”, habíamos quedado en encontrarnos, no recuerdo la fecha, ella me dijo que estaba por el hospital Hipólito Unanue y yo fui al lugar. Frente a Emergencia había varios taxis y tuve que estacionarme a la vuelta, serían las 6 o 7 pm..., ella se acercó y le invité a que subiera, en el vehículo ella se puso mi gorro de policía y jugaba con mi chaleco y grilletes, me acerco para besarla y me correspondió, le pido que sea mi enamorada, ella aceptó... Me contó que era promotora de Bitel, yo le conté de mi trabajo. Ya eran las 9 pm y ella me pidió la dejé en el paradero cerca a Plaza Vea, luego me fui a casa de mi abuelita (en calle Juan Moore de Alto de la Alianza) para dormir. Esa fue la primera vez que tuve un encuentro con ella. Establecimos conversaciones por el Facebook en cuatro oportunidades. La segunda vez la recogí por la calle 2 de Mayo, por su lugar de trabajo, ella reconoció mi auto y subió, nos fuimos a un callejón entre el óvalo Callao y clínica Promedic..., ahí ella agarra mis grilletes y los pone en su mano y mi mano..., conversamos sobre nuestra relación, ella puso el lugar como nuestro nido de amor..., pasado las 10 pm la dejé en el paradero por Plaza Vea. La tercera vez fuimos al mismo lugar de la segunda vez, a las 9 pm la dejé en el paradero por Plaza Vea..., me había enamorado de ella. La cuarta vez fue el 28 de noviembre, nunca me voy a olvidar de esa fecha. Ese día yo estaba de retén en el Depincri, ella me escribió diciendo: ‘Cristian, quiero hablar sobre nuestra relación’, y si podíamos encontrarnos a las 8 pm..., le respondí sí... Yo salí de retén a las 2 pm, me fui a la casa de Yaneth Llerena (La chichera), fuimos al mercado Santa Rosa y después con su mamá y hermanito de noche a comer caldo por la calle Varela. Después ‘Gabriela’ (Judith) me escribió que salía de su trabajo. Dejé a Yaneth y su familia en su casa de cono sur y voy al encuentro de Judith, ella sube a mi vehículo y estaba diferente, dijo que quería conversar y nos fuimos con dirección a la playa, luego me dijo ‘Cristian, ya no podemos continuar nuestra relación’, solo ser amigos..., le dije que le amaba, me salió lágrimas, aceleré el vehículo por la Costanera, quería volcarme con ella. Después entramos a una trocha por el bosque, le pedí una explicación, me dijo que amaba a otro chico..., le digo si ella no era mía no sería de nadie y la empiezo a ahorcar, tenía celos, yo lloraba, sus manos apretaban mis brazos y se desvaneció... Siento que en ese momento yo había explotado, agarro el celular y veo que tenía dos Facebook, uno como Gabriela Vargas y otro como Judith, verifiqué que tenía conversaciones con varios chicos... (continuará).

El investigado por delitos de secuestro agravado y feminicidio agravado, respondió a gran parte de las preguntas que le hizo el superior PNP Luis Granados Muñoz de la sección Homicidios del Depincri Tacna, pero también guardó silencio a algunas interrogantes.

En la toma de declaración también estuvieron presentes los abogados de las partes investigadas por el caso, como los padres de Santiago (Jorge y Nancy), la esposa Diana Apaza y el policía Jhon Choque.

CRIMINAL. Santiago Paco fue traído de Bolivia e internado en el penal de varones de Pocollay el 6 de noviembre en medida de prisión preventiva por 18 meses.