Tras un proceso inmediato fueron sentenciados Eloy Mamani Peralta, a 2 años y 11 meses de prisión efectiva transformadas en 151 jornadas de prestación de servicio comunitario, y Karen Sosa Callo, a 2 años y 6 meses de prisión suspendida.

Ambos jóvenes fueron encontrados responsables de la venta de objetos robados de una vivienda en el centro poblado Boca del Río, en el litoral de Tacna. La sentencia fue conseguida por el Cuarto Despacho de Investigación Preparatoria del Ministerio Público en la localidad.

Tendrán que pagar además 3 000 soles de manera solidaria a favor de los agraviados. Ellos fueron detenidos el 5 de marzo a inmediaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.