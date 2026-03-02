Un violento accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce de Tacna al litoral dejó un total de siete personas heridas. El choque frontal entre un bus y un station wagon ocurrió a las 19:15 horas aproximadamente en el kilometro 11 de la carretera Costanera Sur en Tacna.

El bus verde, amarillo y blanco marca Mercedes Benz de placa B7D-967 transitaba de este a oeste, vale decir desde Tacna con dirección a la playa y era manejado por Rubén Quispe Quispe (52)con domicilio en Ilo. Dicho vehículo tenía la inscripción en la parte delantera de “Zulma Turismo”.

Vehículos se despistaron

Por otra parte participó en el accidente el station wagon blanco marca Toyota modelo Corolla de placa Z4R-660. El station era manejado por Percy Choque Choque (39)y transitaba oeste a este, es decir que iba desde el litoral hacia la Ciudad Heroica.

Por causas que son materia de investigación ambos vehículos colisionaron exactamente en el kilómetro 11+700 de la Costanera Sur. Producto del impacto el station terminó fuera de la vía en el arenalsobre sus cuatro ruedas. El bus quedó también sobre sus cuatro ruedas en la berma.

Relación de heridos

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía de Carreteras los cuales solicitaron el apoyo para la evacuación de heridos. Fueron atendidos el chofer del station Percy Choque Choque (39), Abigail Yamilet Huarachi Choque (7), Sharold Nicol Arocutipa Coronado (16), Junior Moisés Huarachi Choque (18), Yolanda Choque Choque (37), Abdiel Gael Huarachi Arocutipa (10 meses)y David Moisés Huarachi Roque (42). Todos los heridos pertenecedn al station wagony fueron trasladados al servicio de emergencia al hospital regional Hipólito Unanue en Tacna.

El station wagon tenía el parabrisas delantero inutilizado, la puerta del conductor abolladay descuadrada. La puerta lateral trasera tuvo que ser cortada a fin de extraer a las personas heridas. La investigación y las diligencias quedaron a cargo de la comisaría del centro poblado Augusto B. Leguía y se comunicó a la fiscal Ana Gamarra Peña del Segundo Despacho de Investigación.