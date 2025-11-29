Tras el bloqueo de la vía Panamericana Sur ayer por los migrantes indocumentados en la línea de frontera con Chile al no poder ingresar al Perú y luego que el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos mediante el Decreto Supremo 135-2025-PCM para reforzar la seguridad y hacer frente a la criminalidad y situaciones de violencia en la zona, una tensa calma se vive hoy en esa línea de frontera de Chile y Perú.

Siguen los migrantes

Esta mañana se pudo apreciar unos 60 migrantes aproximadamente, en su mayoría venezolanos, que estaban apostados a los costados de la carretera con sus equipajes, vigilados de cerca por Carabineros de Chile y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras en tránsito vehicular de Perú a Chile y viceversa que efectúa con normalidad. Policías chilenos brindaron agua y protectores solares a algunos, otros optaron por retornar al complejo chileno Chacalluta.

También, hasta la zona de la línea de frontera que algunos denominan “tierra de nadie” había suciedad, pero obreros municipales fueron destacados al lado peruano para la limpieza; incluso la comuna provincial de Tacna instaló un contenedor para la basura.

Arriban los soldados

Antes de las 9 h un grupo de soldados llegó hasta las inmediaciones del complejo fronterizo peruano Santa Rosa, armados y con la indumentaria necesaria para el servicio en los lugares que disponga la superioridad. Serían distribuidos para reforzar el control a los migrantes sin documentos en regla que pretendan trasladarse de Chile al Perú.

Siguen esperando y tratar de ingresar al Perú

Hay que indicar que durante el periodo de emergencia se dispone que los efectivos de la Policía Nacional asumen el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. El ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo dijo que 50 soldados hoy reforzarán a los policías en el servicio de seguridad y luego se podrían sumar más.

Ministro y jefe policial

El ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo, y el comandante general de PNP Óscar Arriola Delgado arribaron a Tacna en un vuelo de Latam en la noche del viernes y se dirigieron a la frontera Perú-Chile para la verificación de los servicios policiales instalados en los puestos de vigilancia fronterizos Santa Rosa y Francisco Bolognesi que están cerca de la línea de frontera.

Ministro Tiburcio con autoridades locales en la frontera con Chile

En dicha verificación de los servicios policiales y reunión con las autoridades de Tacna también estuvieron el general EP Luis Díaz Paredes (Comandante General de la Tercera Brigada de Caballería Tacna), general PNP Arturo Valverde Inga (Jefe Policial de Tacna), Luis Torres Robledo (Gobernador Regional de Tacna); también el prefecto de Tacna, jefe de la Intendencia de la Aduana y jefe zonal de Migraciones. Los jefes militar y policial estuvieron secundados con una comitiva.