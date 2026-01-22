En la sala de crisis del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna se desarrolló una reunión entre autoridades y funcionarios para evaluar la situación debido a las intensas lluvias que se presentan en la zona andina de la región Tacna.

El director de la Oficina regional de seguridad ciudadana, defensa nacional y COER Tacna, Tito Chocano Rabanal, informó que el 13 de enero se efectuó una reunión de coordinación con los representantes de los distritos de Cairani, Candarave, Ilabaya y Tarata; y que el 19 de enero se desarrolló una capacitación dirigida a los funcionarios de los municipios sobre el correcto registro de información en el sistema de informes de daños.

Solicitan ser incluidos

Asimismo se comunicó que las autoridades del distrito Quilahuani han solicitado oficialmente la declaratoria de emergencia ante la crecida del río Callazas, pedido que se encuentra siendo evaluado en Lima. A la fecha 134 distritos del Perú han sido declarados en emergencia por el Gobierno Central debido a desbordes, colmataciones y afectación a la población por el temporal.

Además Chocano detalló que el almacén principal regional se encuentra abastecido con 219 toneladas de bienes de ayuda humanitaria y que los almacenes adelantados de Candarave, Ilabaya, Locumba, Tarata y Palca, cuentan con 15 toneladas cada uno.