Solo el 10% de los 9,369 miembros de mesas cumplió con recoger su credencial de la Oficina Descentralizada de Procesos (ODPE) Tacna y capacitarse para las elecciones generales a desarrollarse el domingo 12 de abril.

El jefe de la ODPE Tacna Víctor León Cajachagua informó que se han desplazado a los 28 distritos y nueve centros poblados los coordinadores de las 1,041 mesas de votación.

Capacitación el 29 de marzo

León anunció que se tienen dos jornadas de capacitación a los miembros de mesa los días 29 de marzo y 5 de abril, donde se entregará las credenciales a los asistentes. Quienes asistan a las mismas y el 12 de abril se beneficiarán con un día no laborable compensable y un bono de 165 soles.

Acotó que han sido excluidos un grupo de 40 miembros de mesa, pero la cantidad no afecta al tenerse tres titulares y seis suplentes por mesa. Acotó que el día de la jornada electoral deben acudir a las 6 h para la instalación de las mesas y el proceso iniciará a las 7 h y culminará a las 17 h.

18 años recién cumplidos

Se instalará una mesa de sufragio y dos cámaras secretas por cada aula de votación en los 124 locales. Añadió que se sensibilizan a la población sobre la cédula de sufragio y los partidos que participan.

Las personas que cumplan 18 años hasta el 12 de abril deben votar en las elecciones presidenciales y congresales.