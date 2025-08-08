En Tacna de cada 10 mujeres solo cuatro dedican la lactancia materna exclusiva a sus hijos, informó la presidenta del Comité de Lactancia Matera del Hospital Hipólito Unanue, Erika Lima Chacolla, quien participó en el lanzamiento de la Semana de la Lactancia Materna 2025.

Destacó que la leche materna es el mejor alimento porque contiene nutrientes y otorga defensas al niño y que ahora último se ha descubierto que es una medicina natural y a través del vínculo afectivo permite desarrollar la inteligencia emocional.

Nada supera la leche materna

Detalló que en estos tiempos en que la mujer aporta al ingreso económico del hogar muchas desconocen las leyes que obligan a los centros laborales a contar con un lactario.

En el 2024 había un 63% de mujeres que usaban fórmulas y que en este 2025 la cifra se ha reducido a 62.30%, apenas un punto porcentual, siendo más de la mitad las que utilizan fórmulas. “No es por satanizar, pero la formúla no tiene los nutrientes que tiene la leche materna, solo sirve para el engorde”, refirió la especialista.

En la ceremonia se develó una estatua de una madre que da de lactar a su hijo, donadapor el pediatra y neonatólogo Manuel Ticona Rendón, con 40 años de labor en la región de Tacna.