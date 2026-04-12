En la mayoría de los centros educativos de los distritos Alto de la Alianza y Ciudad Nueva que están en el cono norte de la ciudad ya se instalaron las mesas de votación, mientras el personal de la Policía Nacional y del Ejército Peruano están atentos para actuar ante cualquier inconveniente que linde con la inseguridad. Se pudo constatar que los ciudadanos quieren cumplir con su deber cívico, ya que varios asistieron temprano a los centros de votación, incluso personas con problemas de salud o con dificultad para caminar.

Instalan mesas

En un recorrido por el cono norte se pudo constatar la presencia mayoritaria de personas en las inmediaciones de la I.E. Mariscal Cáceres, donde se han instalado 27 mesas de votación. Ese centro de votación tiene su puerta principal de ingreso por la avenida Internacional, vía que desde hace unos cuatro meses está en proceso de remodelación, no cuenta con pista y el tránsito vehicular es restringido.

Ayudan a electores

Se pudo apreciar que ello no fue impedimento para algunos ciudadanos de avanzada edad y/o con males de salud, como un varón que se acercaba a la I.E. Mariscal Cáceres en silla de rueda y acompañado de un familiar, quién tuvo que ser apoyado por policías para cruzar la avenida sin asfalto y con piedras o desmontes en algunos sectores.

Policías ayudan a hombre en silla de ruedas cruzar la avenida Internacional en refacción para llegar a la puerta de IE Cáceres

Centros de votación

En el cono norte también utilizan como centros de votación las instituciones educativas Manuel A. Odría, Víctor Raúl Haya de la Torre, Don José de San Martín, Francisco de Paula Gonzáles Vigil, Manuel de Mendiburu, Santa María de la Esperanza, Fortunato Zora Carvajal y otros.

General PNP Herbert Luna realizó una supervisión en el cono norte

El jefe policial de Tacna, general PNP Herbert Luna Velarde, estuvo recorriendo esta mañana los centros de votación en el cono norte, incluso apoyado por el personal capacitado para el manejo de drones para el patrullaje aéreo.