En un esfuerzo conjunto por consolidar el ordenamiento territorial y garantizar la tranquilidad de la población la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) entregó simbólicamente títulos inscritos a favor de diversas entidades locales de Tacna.

El evento, desarrollado en la Oficina Registral de Tacna, reunió a las máximas autoridades de la Sunarp, representantes de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, la Dirección de Educación de Tacna y la Dirección Regional de Agricultura, cuyos representantes coincidieron en la importancia de seguir articulando acciones conjuntas para expandir los beneficios de la seguridad jurídica.

Inscriben lotes de Mirave

Se logró la inscripción de un título matriz que generó 511 partidas independizadas sobre un total de 254 hectáreas en Ilabaya, comprendiendo la inscripción de 488 lotes destinados a vivienda y 23 áreas destinadas a aportes que benefician directamente a 467 familias del reasentamiento del Centro Poblado Mirave, en el sector Alto Mirave – Mesa Grande, afectados por un huaico.

Planteles en Tarata y Candarave

Por otra parte la Sunarp oficializó la entrega de 113 títulos de propiedad rural del sector Lupaja en el valle de Sama, presentados por la Dirección Regional de Agricultura Tacna y aseguró legalmente los terrenos escolares de la Dirección Regional de Educación de Tacna, beneficiando a los colegios Manuel Franco Rafael de la provincia Tarata, el CETPRO Gregorio Albarracín de Tarata y la institución educativa Enrique Demetrio Estrada de la provincia Candarave.

Vale señalar que estas inscripciones plasman de forma concreta la formalización de la propiedad rural y el fortalecimiento de los vínculos de trabajo con los gobiernos locales y regionales, demostrando que el registro público es un aliado estratégico de las municipalidades, los productores agrarios y la comunidad educativa.

Del mismo modo se puso especial énfasis en resaltar la importancia del saneamiento predial y posterior inscripción que se logra producto de las mesas de trabajo interinstitucionales. Este enfoque estratégico no solo regulariza la situación legal de las viviendas, colegios y parcelas agrarias, sino que optimiza el uso de los recursos públicos para futuros proyectos de infraestructura y modernización en beneficio de Tacna.