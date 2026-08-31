Para honrrar a los hombres y mujeres que defendieron la peruanidad en la provincia de Tarata, decenas de pobladores llegaron ayer en una marcha recorriendo 96 Km desde dicha localidad hasta el Centro Cívico de Tacna.

El alcalde Kenny Menéndez Copaja destacó que Tarata también sufrió, también estuvo cautiva y que están unidos con Tacna y hoy hacen esta marcha acompañados de la institución educativa Ramón Copaja, las autoridades, las mujeres tarateñas y todo el público.

Provincias hermanas

“Esta marcha ya se viene realizando para decirle a todos los hermanos de Tacna que Tarata también sufrió, somos provincias hermanas que tienen mucho que ver con la historia y espero que sigamos creciendo en bienestar y desarrollo”, resaltó.

Luego de recorrer los 96 Km partiendo desde el Retén de Titalaco y deteniéndose en cada distrito para izar la bandera y honrrar a sus héroes, los tarateños caminaron por la carretera desde Tarata hasta Tacna ingresando al Centro Cívico donde se desarrolló el izamiento y un desfile.

Juventud invitada a sumarse

Por su parte el consejero de Tarata Juan Velásquez Limache invitó a toda la juventud para que se pueda sumarse en esta marcha patriótica queaño a año gana más adeptos y se convierte en una actividad tradicional.