Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este viernes 27 de marzo en la región Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mediante su reporte oficial.

El evento sísmico ocurrió a las 13:55:04 horas, con epicentro ubicado a 42 kilómetros al sureste del distrito de Tarata, en la provincia del mismo nombre.

Según el informe técnico del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 156 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0171

Fecha y Hora Local: 27/03/2026 13:55:04

Magnitud: 4.2

Profundidad: 156km

Latitud: -17.73

Longitud: -69.74

Referencia: 42 km al SE de Tarata, Tarata - Tacnahttps://t.co/okverlvq0g — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 27, 2026

Características del movimiento sísmico

El reporte oficial del IGP detalla los siguientes datos:

Magnitud: 4.2

4.2 Fecha: 27 de marzo de 2026

27 de marzo de 2026 Hora: 13:55:04 (hora local)

13:55:04 (hora local) Epicentro: 42 km al sureste de Tarata

42 km al sureste de Tarata Región: Tacna

Tacna Profundidad: 156 km

156 km Latitud: -17.73

-17.73 Longitud: -69.74

-69.74 Código de reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0171

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento sísmico.

Perú mantiene alta actividad sísmica

El territorio peruano se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica a nivel mundial.

Por esta razón, el Instituto Geofísico del Perú recomienda a la población mantener medidas de prevención, como contar con mochilas de emergencia y ubicar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo.

Las autoridades también exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.