Con una inversión referencial de S/ 18 124 708.24, el Gobierno Regional de Tacna financiará la construcción del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de atención de salud básicos en el centro de salud mental comunitario Valle de Pocollay”, ubicado en el sector Pago Peschay, en el distrito de Pocollay.

La convocatoria del proceso de selección N° 009-2026-GRT-CE/Ley 29230 se publicó el pasado 20 de febrero en el diario oficial El Peruano. El plazo de ejecución es de 615 días calendarios.

El monto referencial incluye elaboración del expediente técnico (S/ 503 464.13), ejecución de la obra (S/ 16 782 137.52) y supervisión de ejecución de obra (S/ 797 151.54), y supervisión de la elaboración del expediente técnico (S/ 41 955.34).

Local se ubica en sector de Peschay

El nuevo Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocollay se construirá en el sub lote 3A sector Peschay en el distrito de Pocollay, al lado del local del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El área de intervención es de 2,618.94 m2 y un perímetro de 214.85 ml.

Se trata del primer centro de salud mental en el país con infraestructura propia.

El actual, desde el 28 de diciembre del 2018 atiende en el local multiuso de Pocollay, en la calle San Martín con calle la Merced S/N, cedido por la Municipalidad Distrital de Pocollay en convenio con la Red de Salud Tacna.

Centro elevará categoría de I-2 a I-3

La psicóloga Elizabeth Lozano Vargas, jefa del proyecto "Tacna sin Drogas" del Gobierno Regional de Tacna, señaló que la nueva infraestructura contará con consultorios para niños, adolescentes y adultos, salas de rehabilitación psicosocial, teleconsultorio, tópico de urgencias, laboratorio y farmacia, áreas especializadas como terapia de lenguaje.

Además, dijo que permitirá que el Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocollay eleve su categoría de I-2 a I-3, fortaleciendo así la capacidad de atención en casos de depresión, ansiedad, trastorno del espectro autista, trastornos de conducta, consumo de alcohol y drogas, maltrato infantil.

Población beneficiada son más de 66 mil

Este proyecto beneficiará directamente a más de 66 mil ciudadanos de los distritos de Pocollay, Palca, Calana y Pachía, así como de las juntas vecinales de La Natividad y Jesús María, que es la jurisdicción del Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocollay.

Lozano Vargas refirió que en la ciudad existen cuatro centros de salud mental, más uno que funciona en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, exclusivo para los estudiantes. Los otros operan en Gregorio Albarracín y Ciudad Nueva.

Agregó que la ciudad de Tacna, por la cantidad de población, debería de contar con al menos siete centros de salud mental, pero hay un déficit en la actualidad.

Construirán otro centro de salud

Al respecto, el jefe de la Oficina Ejecutiva de Formulación de Proyectos del Gobierno Regional de Tacna, Emerson Gambeta Montalvo, señaló que la actual gestión construirá dos centros de salud mental. El otro es el Centro de Salud Mental La Heroica que se ubicará entre la Av. Para Grande y calles María Parado de Bellido y Los Olivos en el Centro Poblado de Leguía, también con una inversión de S/ 18 millones.

El perfil del proyecto ya está aprobado y en las próximas semanas se convocaría a licitación pública para que un privado lo ejecute también mediante la modalidad de financiamiento de obras por impuestos. El terreno tiene un área es de 2,025 m2 y un perímetro de 181.00 ml.

Calendario del proceso de selección

Según el calendario del proceso de selección del Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocollay, la etapa de convocatoria y publicación de bases fue el 20 de febrero. La presentación de expresiones de interés, así como la presentación de consultas y observaciones a las bases del 23 de febrero al 3 de marzo, la absolución de consultas y observaciones a las bases del 4 de marzo al 9 de marzo, la integración de bases y publicación en el portal institucional el 10 de marzo.

Mientras que la presentación de propuestas a través de los sobres 1, 2 y 3 se programó para el 19 de marzo. La evaluación de la propuestas económicas y técnicas del 20 al 25 de marzo. El resultado de la evaluación de las propuestas y otorgamiento de la buena pro el 26 de marzo. El consentimiento de la buena pro será entre el 27 de marzo y el 9 de abril. La suscripción del convenio de inversión entre la entidad pública y la empresa privada o consorcio será el 23 de abril del 2026.