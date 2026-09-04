Momentos de terror vivieron hoy los clientes y trabajadores del disco club El Egipto ubicado en la manzana I, lote 1, en el Parque Industrial, cuando una persona realizó disparos con un arma de fuego. El ruido de los balazos fue más potente que la música que se escuchaba en los ambientes destinados para la atención al público masculino con la venta y consumo de licor, muchas veces con el acompañamiento de mujeres que hacen de “damas de compañía”, ya que el peligro y temor de ser alcanzado por un proyectil hizo que varios asistentes de ese llamado “chupódromo” opten por correr a la calle y ponerse a buen recaudo.

Policía se moviliza

Alertado por los testigos, policías de la comisaría Gonzáles Vigil en patrulleros acudieron a las 9 h a ese local para la intervención y luego comunicaron a la fiscal turno Virginia Salas Mendoza. La representante del Ministerio Público decidió investigar y convocó a los peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) y agentes de las secciones Homicidios y Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Si bien no hubo muertos ni heridos, policías interventores realizaron diligencias en el lugar por más de dos horas e incautaron casquillos, armas y municiones; también detuvieron a cuatro personas para ser investigadas por presunto delito contra la seguridad pública, en modalidad de peligro común, ya que algunas personas se hallaban con síntomas de ebriedad.

Detienen a cuatro

Fueron detenidos Yoel Chayan Avenio Melendrez (45), Esaú Enríquez Melendrez (29), Juan Trujillo Zumba (36) y Beatriz Gómez Senca (29). El primer nombrado sería el propietario o administrador del negocio y los otros trabajadores según policías, quienes fueron trasladados a la sede policial para la prueba de absorción atómica y constatarse así la presunta manipulación de un arma de fuego en las últimas horas.

Policías revisaron el interior del local e intervinieron a personas

Según policías, tras la inspección del local se halló tres casquillos de bala cerca de los servicios higiénicos, zona donde se habría hecho los disparos. En un ambiente precario en el tercer nivel del local “El Egipto” se encontró una pistola marca Glock y en otro sitio una pistola de aire comprimido. Uno de los investigados tenía municiones entre sus pertenencias.

Atiende las 24 horas

Se pudo conocer que el local “El Egipto” atiende al público las 24 horas del día, ya que cuenta con permiso municipal como cabaret

Personal de Fiscalización y Control de la MPT por la tarde impuso una multa de 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a “El Egipto” por alterar el orden público y poner en riesgo la salud e integridad física de las personas, por los disparos. La infracción está considerada como falta grave según la Ordenanza Municipal N° 021-2025. Advierten que de reincidir en falta administrativa, el establecimiento será clausurado.

Funcionarios ediles constataron que el local tiene permiso para operar las 24 horas y lo multaron por poner en peligro las vidas humanas

Se repite violencia

En el disco club El Egipto y en otros night club del Parque Industrial se han producido reiterados actos de violencia, como agresiones y ataques con arma blanca y/o de fuego. En setiembre de 2014 un policía de civil y ebrio de apellido Casilla disparó contra un vigilante de “El Egipto” y lo mató, además otra persona resultó herida por uno de los 10 disparos que se hizo.