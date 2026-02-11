Un trabajador de la empresa Consorcio Ilabaya que realiza la construcción del canal denominado “Cosmani-Vilalaca” en el centro poblado Borogueña, distrito Ilabaya, provincia Jorge Basadre, murió la tarde de ayer tras un deslizamiento de tierra y piedras en momentos que cumplía con su labor. Bartolomé Mamani Sosa (51) fue golpeado en la cabeza por una roca que era parte del deslizamiento y sus compañeros nada pudieron hacer. Su cadáver fue trasladado a la morgue de Tacna en la noche por el personal policial y con la autorización del fiscal de turno en Jorge Basadre.

Obra municipal

Según las indagaciones, la obra del canal para el regadío es ejecutada por la Municipalidad Distrital de Ilabaya. En la zona de trabajo los obreros amarraron un cable a una piedra grande, para utilizarlo como huincha y así poder trasladar el material de construcción (agregados) de un sitio a otro, pero producto del peso y la tierra floja por las últimas precipitaciones pluviales habría hecho que la piedra grande ceda se afectó Mamani que era el encargado del manejo de la huincha.

Golpea y aplasta

Según un trabajador testigo, al haber cedido la piedra, la huincha arrastró esa piedra grande y produjo la rotura de la huincha (cable) y provocó el deslizamiento de tierra y piedra, llegando a aplastar e impactar una piedra Bartolomé Mamani Sosa, oriundo de Puno, pero que vivía en el distrito Cairani de la provincia Candarave.

Policía interviene

Policías que acudieron al lugar del accidente indicaron que el hombre sin vida fue encontrado con un corte en la cabeza y sangrado, en posición de cúbito ventral, y en su alrededor había piedras de diferentes tamaños y la tierra deslizada. Al costado de una piedra grande se encontró una máquina conectada a cables que estaban en la falda de un cerro; esos cables llegaban hasta al borde de la carretera de Vilalaca a Coraguaya, en una distancia aproximada de 75 metros lineales, desde la piedra en el cerro hasta la carretera. Esa máquina los trabajadores lo conocen como huincha o wincher.

Constatan deceso y lluvia

Personal médico del centro de salud de Ilabaya acudieron al lugar de los hechos y certificaron el deceso de Bartolomé Mamani. Las diligencias de recojo del cadáver se prolongaron hasta la noche, ya que en la zona cayó una lluvia copiosa. Esta mañana realizan la autopsia al cadáver.