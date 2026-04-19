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En el marco del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028”, agentes de la Policía Nacional del Perú, a través de la DEPINCRI Leoncio Prado, ejecutaron un operativo que permitió la detención de dos personas por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas – microcomercialización.

La intervención fue en la ribera del río Huallaga, a la altura del sector Playa Tingo, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

Durante el operativo, el personal policial intervino a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta con placa PP9114, marca Barsha, color negro con rojo, quienes intentaron huir al notar la presencia de los agentes, siendo rápidamente reducidos.

Los intervenidos fueron identificados como José Luis Arcos Modesto (23) y Jeison José Claudio Villalva (29). En el registro personal, la policía encontró en posesión de Arcos Modesto la suma de S/ 110.00 y un teléfono celular Samsung de color azul; mientras que a Claudio Villalva le hallaron un equipo celular marca Honor, color celeste metálico.

MARIHUANA

Asimismo, durante el registro vehicular, los agentes encontraron en el interior de una mochila ocho envoltorios de papel aluminio tipo “cox”, los cuales contenían hojas, tallos y semillas secas, que serían, al parecer, cannabis sativa (marihuana).

Ante estos hechos, ambos sujetos fueron detenidos y se les informó que son investigados por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley.