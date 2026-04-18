



El excandidato al Congreso por el partido País para Todos, Gerly Ramos Leandro, se pronunció ante el avance del conteo de votos en Huánuco —que alcanza el 30%— y reconoció que, pese a contar con un alto respaldo en votación preferencial, las reglas del sistema electoral y el fenómeno del “arrastre” dificultarían su llegada al Parlamento.

Ramos Leandro explicó que el escenario actual en Huánuco está marcado por la tendencia nacional. Según indicó, agrupaciones como Juntos por el Perú y Obras se han visto favorecidas por un sentimiento “antifujimorista y de rebeldía”, lo que habría impulsado indirectamente a sus listas congresales.

Fenómeno electoral

“Esta posición por el arrastre electoral les permite colocar a sus diputados y senadores, futuras autoridades, en su mayoría desconocidos incluso por sus propios electores, quienes al respaldar a su candidato presidencial endosan votos indirectamente”, señaló el excandidato.

En ese sentido, cuestionó que este sistema permita la llegada de figuras con “ínfima acción política”, en contraste con candidatos que —según afirmó— han mantenido una trayectoria constante en la región.

Consuelo

Pese a este contexto, Ramos Leandro destacó que, a nivel personal, figura entre los candidatos más votados en Huánuco, logrando competir contra lo que describió como “millonarios grupos de poder enquistados desde los 90”. No obstante, precisó que la baja votación en bloque de su partido limita sus posibilidades reales de alcanzar un escaño.

Asimismo, atribuyó parte de los resultados a la complejidad de la cédula de votación. Sostuvo que muchos ciudadanos intentaron emitir un “voto cruzado” a su favor, pero se confundieron debido a un diseño que calificó como “complejo y diseñado por grupos de poder”.

Respetará los resultados

A pesar de sus críticas, el excandidato aseguró que respetará los resultados finales. Finalmente, envió un mensaje de calma a sus simpatizantes y reafirmó su continuidad en la vida pública desde el ámbito técnico y sindical.

“Soy joven y, como dijo César Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer todavía. Esperaré mi momento; mi compromiso con el pueblo es firme”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de futuras participaciones electorales.