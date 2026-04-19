Jauja: Tos ferina ataca a bebé de dos meses

Estudiantes de la sede descentralizada de la Universidad Juan Santos Atahualpa, ubicada en Mazamari, Satipo, tomaron el campus exigiendo el esclarecimiento y la corrección inmediata de supuestos actos de corrupción.

Su acción ha paralizado todas las actividades académicas y administrativas en la filial. Al cierre de esta nota, nada hace indicar que la protesta termine si las autoridades universitarias no toman acciones correctivas.

Franklin Quiñónez Granados, presidente de la Federación de Estudiantes, dijo que su medida de lucha se resume en que “hay serias sospechas de sobrevaloración de costos y direccionamiento a favor de ciertos proveedores y contratistas en los componentes del comedor y las residencias”.

A su vez, “cuestionan gastos en infraestructura innecesaria y la demora en el mantenimiento del local institucional y otros”.