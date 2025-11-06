Portando pancartas y cadenas en el cuerpo unos 150 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna efectuaron aer un “plantón” exigiendo ser traspasados del régimen de contrato administrativo por servicios (CAS) al del Decreto Legislativo 728.

Su representante, Valentina Huaca Mamani, explicó que son trabajadores que han llevado su caso ante el Poder Judicial y tras varios años de proceso hasta en la Corte Suprema han obtenido sentencias que reconocen que deberían pertenecer al Decreto Legislativo 728.

Carentes de beneficios laborales

Algunos de los servidores indicaron tener entre 8 a 12 años laborando bajo los contratos administrativos por servicio sin que la municipalidad les cambie de regimen aduciendo la falta de presupuesto.

Indicaron que en el regimen CAS solo perciben el sueldo básico y vacaciones. De ser reconocidos con el Decreto Legislativo 728 les correspondería gratificación y compensación por tiempo de servicios (CTS) para obtener una jubilación justa.

Día infeliz para servidores

“Hoy en el Día del trabajador municipal deberíamos estar celebrando felices por nuestro día pero estamos aquí llorando ante el Poder Judicial para que haga cumplir sus fallos y que le ordene a la municipalidad que nos reconozca como trabajadores 728”, indicó la servidora.

Aseguraron que son 440 obreros de diferentes áreas como limpieza pública, camal municipal, terminales, seguridad ciudadana, entre otros que esperan la modificación.