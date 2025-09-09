En trabajo coordinado de los agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) que llegaron de Lima y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Tacna se logró capturar esta mañana a Yésica Karina Velarde Sucso (44), alias “Chili”, por tener una requisitoria por delito de lavado de activos a solicitud del Juzgado Penal Colegiado de Tacna mediante el oficio N° 1629 del 9 de junio del presente año.

Reunida con varones

Policías interventores señalaron que la mujer fue detectada en compañía de cuatro varones en el frontis de la asociación Atmat, manzana M, lote 14, en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, tras varios días de búsqueda y seguimiento que la hacían.

Tráfico en canteras

Según informantes de la PNP, Yésica Velarde Sucso aparte de la orden de captura por lavado de activos estaría implicada en tráfico de terrenos en el sector de las canteras del distrito Albarracín, siendo cónyuge de un presunto delincuente apodado “Chavo” que sería cabecilla de una de las bandas que en los últimos días protagonizó disputas violentas por terrenos y también estaría inmersa en actos de extorsión y sicariato.

Antes del mediodía la apodada “Chili” fue trasladada a la sede del Depincri en la asociación 24 de Junio en el distrito Gregorio Albarracín, para en las próximas horas ser puesta a disposición de la autoridad judicial.

Parte de clan familiar

De fuente del Ministerio Público se conoció que el marzo del 2021 el equipo de la Fiscalía Provincial Especializada de Lavado de Activos realizó el allanamiento de tres inmuebles por el presunto delito de lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas, en la investigación seguida en contra del grupo familiar denominado “Tía Benita”. En esa ocasión se efectuó allanamientos, registro domiciliario e incautación de bienes en la asociación Villa Los Reservistas II, Mz. 343, Lt. 25, en Promuvi Viñani II distrito Gregorio Albarracín de propiedad de Miriam Ramos Sucso; en la asociación de vivienda taller Intiorko, Mz. C, Lt. 4, en Pago Chorrillos distrito de Pocollay de propiedad de Yésica Velarde Sucso, y en la asociación Talleres Artesanales, Mz. J, Lt. 3 sector VI, asentamiento humano Pampas de Viñani de propiedad de Delia Cahuaya Tintaya.