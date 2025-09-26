Tres integrantes de una familia salvaron de morir achicharradas en un vehículo que despistó, chocó y se incendió esta madrugada en la avenida Jorge Basadre Grohmann del Cercado, cerca de un establecimiento de venta de combustible. El hecho causó preocupación en los vecinos que salieron de sus casas muy asustados, mientras policías evitaron el paso de otros vehículos cerca de la unidad en llamas y los bomberos hacían su trabajo de sofocar el fuego.

Accidente de madrugada

El accidente de tránsito se produjo a las 3 de la madrugada en la avenida Basadre, cerca del cruce con la avenida Litoral e ingreso al sector poblacional conocido como “Ciudad Perdida”. Hasta ese lugar acudieron agentes de la comisaría Central a bordo del patrullero KP-28233, tras ser alertados sobre una emergencia.

Vehículo en llamas

Se había despistado la camioneta marca Toyota color blanco perlado de matrícula ERC-829 cuando se desplazaba por la pista de bajada (en sentido de este a oeste) de la avenida Jorge Basadre, luego ese vehículo impactó contra un muro y comenzó a arder, posiblemente por un cortocircuito en su sistema eléctrico.

Tres personas se hallaban en el vehículo, las mismas que resultaron con lesiones y pudieron salir para ponerse a buen recaudo, antes que el fuego llegue a los asientos y/o envuelva por completo al vehículo. Los accidentados fueron una pareja y su hijo menor de edad.

Policías y bomberos se movilizaron hasta la avenida Jorge Basadre, cerca de la vía de ingreso a "Ciudad Perdida".

Bomberos actúan

El personal bomberil logró después de varios minutos controlar el incendio vehicular y policías constataron que el despiste había ocasionado lesiones personales y daños materiales.

Tres accidentados

Policías intervinieron en el lugar a Irene Alberto Llano (34), quién manifestó ser la conductora de la camioneta siniestrada y se había accidentado al quedarse dormida mientras conducía, siendo trasladada al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue con diagnóstico de policontusiones y para descartar fractura. A la conductora le acompañaban Adán Gutiérrez Arapa (34) y la infante de iniciales A.G.A. (3), también con policontusiones.

A comisaría Central

Al amanecer el vehículo siniestrado fue remolcado a la sede de la comisaría Central. La conductora Irene Alberto fue sometida al examen de dosaje etílico cualitativo y dio negativo a ingesta de alcohol.