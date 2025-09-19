Gran cantidad de bienes que fueron hurtados en las últimas semanas en viviendas del balneario de Boca del Río fue hallado esta mañana en un inmueble de la Asociación Atmat Mz. M, Lte. 14 del distrito de Gregorio Albarracín.

La intervención lo hizo inicialmente personal policial del Grupo Terna, y luego se sumaron agentes del Depincri y otras unidades. A la zona también se hizo presente el fiscal provincial Víctor Alvarez Esquivias.

En el inmueble intervenido funciona una cantina clandestina, según los vecinos de la zona.

Se halló bienes como televisores de 65 pulgadas, mesas, sillones, sillas de plástico, sillas de maderas, perezosas, puertas de madera, entre otros.

Hay seis personas detenidas y serían integrantes de la banda “Los Gatos”.

Los policías del Grupo Terna dijeron que los detectaron a los integrantes de la banda “Los Gatos” cuando hoy muy temprano sacaban algunas cosas para venderlos o darlos a receptadores.

Al inmueble en la Asociación Atmat llegaron varios ciudadanos que fueron víctimas de robos en los últimos días. Una pobladora de la playa Los Arenales Los Hornos reconoció varios de sus bienes que fueron sustraídos de su vivienda el pasado 4 de setiembre.