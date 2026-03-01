El Gran Carnaval de Antaño de Boca del Río congregó hoy a la población, veraneantes y turistas que acudan a dicho balneario tacneño para participar en los juegos y bailes.

La Municipalidad del Centro Poblado Boca del Río inició el recorrido a las 14 h desde el Centro Recreacional en Playita Brava, continuó por la avenida Grau y culminó en la plaza Luis Banchero Rossi, siendo el recorrido en un tramo de tres kilómetros que duró cerca de una hora.

Carnaval se celebró por todo lo alto con carteles en parapente. (Foto: Difusión)

Miss Boca del Río

En el primer vehículo participó el alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo. En otros carros estuvieron la Miss Playa Boca del Río Tamara Portugal y Miss Carnaval Debra Michilot.

Cientos se congregaron en recorrido que culminó en la plaza Luis Banchero. (Foto: Difusión)

El alcalde del centro poblado Boca del Río, Juan Mamani Huayna, confirmó que más de 40 instituciones públicas y privadas participaron en el recorrido, además de carros alegóricos y los tradicionales juegos de carnaval con agua, espuma, pintura, disfraces y comparsas.

Hubo juegos con agua, espuma, pintura, disfraces y comparsas. (Foto: Difusión)

Atractivo turístico

La municipalidad busca rescatar las costumbres del balneario tacneño para que sean un atractivo turístico para veraneantes y turistas que se congregan durante estos meses en Boca del Río.