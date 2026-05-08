Los agricultores desalojados la tarde del miércoles del campo ferial La Agronómica se instalaron ayer en los exteriores a lo largo de la avenida Collpa para expender sus productos.

Conforme pasaron las horas fueron llegando más productores ofertando tubérculos, huevos, incluso carne, al lado de dicha vía de alto tránsito.

Responsabilizan a cooperativa

A través de una llamada telefónica el presidente de la Asociación de Productores Agrarios de la Región Tacna, Jerónimo Nina Toala responsabilizó del desalojo al divisionismo generado con la creación de una cooperativa agraria sobre la ex Asociación de Productores de las Cuatro Provincias de la Región de Tacna. “La asociación tenía 30 años de existencia, responsabilizó al abogado Guzmán Fernández por convertirla en cooperativa agraria integrada por apenas 30 personas que querían seguir manejandola”, cuestionó.

Comentó que van a continuar dialogando con las autoridades del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Tacna y del municipio de Gregorio Albarracín, hoy, hasta que les planteen una solución. La solicitud que hacen es que les den un espacio para vender sus productos que son perecibles.

Destacaron que además de ofrecer alimentos a la población de Tacna también lo hacían a las ciudades de Moquegua, Ilo y provincias.

Reunión con autoridades ediles

Aproximadamente a las 12 horas los productores llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Tacna solicitando una audiencia para pedir un terreno donde puedan instalarse temporalmente. El gerente municipal Jonatan Ríos Morales les indicó que fueron desalojados de un recinto en el cual muy bien hubieran podido quedarse y llegar a un acuerdo.

Se comprometió a que hoy, viernes, se reunirá con los dirigentes y si es que están de acuerdo visitarán terrenos que tiene la municipalidad donde podrían instalarse temporalmente. Dijo que primero se solicitará la autorización y luego se hará la documentación necesaria. Los esperará a las 8 horas en el grifo Primax frente a La Agronómica.