Transportistas urbanos de la ciudad de Tacna dieron un nuevo paso en el proceso de incremento del precio de los pasajes. Pobladores desde tempranas horas reportaron que choferes de la ruta 203 les advirtieron antes de subir que el pasaje costaba 1 sol con 50 céntimos a pesar que la tarifa habitual en casi la totalidad de empresas es 1 sol.

Cabe anotar que la ruta 2003 recorre casi toda la ciudad de Tacna, desde el cono sur en Viñani hasta la Asociación 28 de Agosto en el distrito de Ciudad Nueva. Los pasajeros, sorprendidos, aclararon que no se dirigían hasta Viñani sino solo al Cercado, sin embargo los transportistas señalaron que la tarifa ahora es uniforme para todos los pasajeros, sin importar la distancia que iban a recorrer.

Medida progresiva hace semanas

La misma queja presentaron otros ciudadanos que se prestaban a tomar la ruta 32, la cual se dirige hasta el centro poblado Leguía. Pobladoras se quejaron a través de emisoras que otros conductores les advirtieron que a partir de hoy, jueves 19 de marzo, se aplicará una nueva tarifa.

Esta medida se suma a otrasimplementadaspor la ruta 101 desde la semana pasada, que cobran 1.50 a quienes vienen desde el Promuvi Señor de los Milagros en el extremo sur de la ciudad.

En el grifo de la estatal Petroperú el diésel llega a 23.88 soles. (Foto: Adrian Apaza)

Diésel llega a 24 soles el galón

Así también transportistas de rutas como la 14 y la 15 cobran 1.50 a partir de las 22 horas en que ya no se puede encontrar ningún servicio de transporte masivo y 2 soles a partir de las 23 horas.

La justificación de los transportistas es el incremento del petróloeo o diésel que utilizan sus unidades, que en dos semanas de costar 14 soles ascendió a 24 soles el galón.

Correo pudo comprobar que en los grifos de la empresa estatal Petroperú la gasolina regular se vende a 21.48 soles, la premium a 22.48 y el diésel a 23.88. Tan solo el gas licuado de petróleo ha disminuido ligeramente a 8.88, aunque no llega a los 6 soles en promedio que costaba.

Dirigentes guardan silencio

Correo intentó comunicarse con el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Tacna Julián Flores Nieto sin embargo no atendió las llamadas. El dirigente de la Ruta 203 y otras Fausto Laqui tampoco se pronunció por sobre el incremento tarifario.

A través de las redes sociales la ciudadanía expresó su malestar considerando que no ha habido un incremento en los salarios y que el servicio lo utiliza la mayoría de la población.

Transportistas enviaron esta foto mostrado como se deterioran los buses, según ellos, por el estado de las vías. (Foto: Ruta 101)

Preocupación en la población

Expresaron su preocupación sobre el monto que se cobraría a escolares y estudiantes de nivel superior que bajo la lógica del medio pasaje tendrían que abonar 70 céntimos.

En anteriores oportunidades los transportistas urbanos han defendido el incremento en el alza del combustible, repuestos, llantas y amortiguadores, afectados debido al estado de las vías en Tacna.

Otros pobladores recomendaron llevar dinero de baja denominación o sencillo para pagar 1 sol exacto y no tener problemas al momento de esperar el vuelto completo.