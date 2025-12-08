Hasta siete situaciones adversas detectó la Contraloría General de la República en la ejecución de la obra de la Comisaría de Viñani, a cargo del municipio de Gregorio Albarracín.

Las presuntas irregularidades fueron plasmadas en el Informe de hito de control Nº 29 - 2025 del Órgano de Control Institucional de la municipalidad albarracina.

No se contrata aún supervisor externo

El contrato fue suscrito entre la municipalidad distrital y el Consorcio PNP Viñani por 21’792,255 soles. Se inició el 3 de julio del 2025 y debe culminar el 28 de junio de 2026.

De acuerdo a los auditores, hasta la emisión del informe la municipalidad no había convocado la selección para la contratación de la supervisión de obra, pese a que había iniciado hace más de cuatro meses y está cerca al tope presupuestal que permite el empleo de un inspector temporal.

Como segundo hallazgo advierte que el municipio otorgó adelanto para materiales por unos 4 millones de soles a pesar que los insumos materia de anticipo “no tenían calendarizada, programada o fijada” su adquisición, salvo una porción del acero corrugado y de la madera tornillo.

Cajas eléctricas en columnas

Otro hecho tangible según la Contraloría es el hallazgo de deficiencias constructivas en las losas aligeradas, la presencia de tuberías e insertos de instalaciones eléctricas y sanitarias en las columnas. Esto podría afectar el comportamiento estructural del edificio y la vida útil de la obra, en perjuicio de los intereses de la municipalidad y la población de Viñani.

OCI advierte que insertos podrían afectar el comportamiento estructural del edificio y la vida útil de la obra. (Foto: Difusión)

Observan presencia de tuberías e insertos de instalaciones eléctricas en columnas. (Foto: Difusión)

Cambiaron tipo de cemento

El informe también explica como tercer punto que se modificó el tipo de cemento a utilizar sin contar con la autorización de la modificación contractual. En el contrato se contempló la ejecución de partidas con cemento tipo V, pero el residente solicitó aprobar una modificación para que se utilice cemento tipo HS en lugar del cemento V.

Adujo que había una discontinuidad en la fabricación y comercialización del cemento tipo V y que se iba a utilizar incluso un mejor cemento. El ingeniero de control de calidad de la constructora dijo que el cemento tipo V ya no era comercial en la macro región sur.

Material usado cuesta menos

El municipio de Gregorio Albarracín el 30 de julio del 2025 aprueba la utilización del cemento tipo HS y se ejecutaron construcciones con dicho material.

Los auditores hicieron una cotización del cemento tipo HS descubriendo que este tenía un valor por bolsa de 26.80 soles, mientras que el cemento tipo V costaba 42.60 soles la bolsa.

No se redujo costo en valorización

Esta modificación del cemento implicaba también una reducción en su costo, sin embargo la contratista ejecutó las partidas sin que se haga el deductivo, lo cual fue permitido por el inspector de la obra conllevando a que se valoricen partidas por el mismo monto contemplado en el expediente, a pesdar que el costo debía ser menor.

También se detectó la ausencia del ingeniero de control de calidad Mario Zegarra y el ingeniero estructural Rusvell Huisa a pesar que el contrato lo obliga a que esté allí permanentemente.



