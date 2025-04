Vecinos del centro poblado La Natividad en Tacna efectuaron un “plantón” en protesta por la presencia de un perro pitbull perteneciente a una familia de la calle 8 de Setiembre, el cual ha agredido a mascotas e incluso a una persona de la tercera edad.

Los pobladores se concentraron portando pancartas. R.M.T. (19) indicó que el domingo 13 de abril el animal atacó a un perrito hasta el punto de sacarle el ojo. Así también hace unas semanas mató a un gato y ha mordido a un adulto mayor.

Dueños no asumen responsabilidad

“He ido a reclamar a los dueños, sin embargo solo me han dicho que sacrifique al perrito si es que está sufriendo y no me han dado ni siquiera 10 soles para los gastos, el perro continúa suelto siendo un peligro para los niños pequeños”, se quejó la ciudadana afectada.