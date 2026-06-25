Decenas de vehículos que iban a dirigirse de Moquegua a Puno y Bolivia o viceversa se encuentran paralizados a la altura del kilómetro 28 de la carretera Binacional, en la jurisdicción de Torata (Moquegua), ya que un grupo de manifestantes que acatan el paro de 48 horas que se realiza en esa región han bloqueado la vía de comunicación.

Policía alerta

Agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) del sector Torata constataron ese bloqueo de la vía, por donde suelen circulaban en forma constante los vehículos pesados tipo tráiler con carga procedente de Bolivia; también esa carretera es utilizada por los buses del servicio interprovincial que unen las regiones de Tacna y Puno, así como para llegar al asiento minero de Cuajone.

Más de 200 vehículos

Policías del patrullero CL-22878 dieron cuenta a las 7 horas de hoy sobre ese inconveniente en el normal tránsito por la carretera Binacional, en el sector denominado “El Toro”, donde también hay un desvío al distrito Torata. En ese lugar se visualizó a unos 200 vehículos de carga pesada, y otros de servicio público y particular.

Paro en Moquegua

Según indicaron, el bloqueo de la vía con piedras es en toda la pista, es decir para los dos carriles de circulación; también se han concentrado en la zona un centenar de personas aproximadamente, que integrarían diferentes gremios de Moquegua y han sido convocados para la paralización de los días 25 y 26 de junio en rechazo a la reciente Ley N° 11658, publicado por el congreso de la República, sobre el límite territorial entre Tacna y Moquegua, específicamente la zona de la quebrada Honda.