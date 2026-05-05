Con el empleo maquinaria pesada avanzan los trabajos de construcción de la nueva vía de Evitamiento que unirá la carretera Panamericana Sur, a la altura del Campo de la Alianza, con el llamado mercado Fundo Chololo, en el sector de Ciudad Perdida. Esta obra vial de 10 kilómetros de extensión aproximadamente tiene proyectado su empalme con la Costanera a través del proyecto de la futura carretera Tito Chocano II.

Equipo pesado en varios frentes

Las labores con el equipo pesado actualmente se realizan en varios frentes. Excavadoras, cargadores frontales, perforadoras, volquetes, entre otros, remueven material de la ladera para anchar la vía de trocha existente y habilitarlo para su afirmado y posterior asfaltado.

En parte de este tramo, un martillo picador hidráulico realiza trabajos para quebrar la cadena rocosa en la zona con el apoyo de personal obrero que ayuda en su limpieza.

Trabajos de replanteo de sección vial

El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, Arq. Eduardo Sánchez Vildoso, declaró a diario Correo que actualmente se están realizando trabajos preliminares de replanteo de la sección vial desde la progresiva 8 hasta la progresiva 9 (Km 8 a Km 9), en consecuencia, se realiza movimientos de tierra para perfilar la propuesta de la vía en campo, junto con la verificación de los estudios de suelo y el replanteo topográfico para llegar a los 11 metros de ancho que tendrá la nueva pista.

El proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la Carretera Vecinal TA-635, Empalme PE-1S – Empalme Avenida Magollo” se ejecuta con una inversión actualizada de S/ 47 891 941, bajo la modalidad de financiamiento de Obras por Impuestos (OxI).

Obra se ejecutará en 240 días

Los trabajos están a cargo del Consorcio Ingeniería Vial que se adjudicó la buena pro de la licitación pública. Su representante, José Lizárraga Tello, el pasado 3 de julio de 2025 firmó el convenio con el Gobierno Regional de Tacna, representado por el gobernador regional Luis Torres Robledo.

Según el documento, los plazos del proyecto estaban establecidos en 120 días calendarios para la elaboración del expediente técnico y 240 días calendarios para la ejecución de la obra. Comprende dos componentes: Mejoramiento del pavimento y/o calzada, y la adecuación y/o dotación de la señalización.

Vía para tránsito de carga pesada

El proyecto intervendrá un área total de 167 000 m², que incluirá la pavimentación de 112 000 m², con carpeta asfáltica en caliente de 7.5 cm de espesor; base granular con espesores que variarán entre 15 y 20 cm y subbase granular.

El diseño técnico contemplará una estructura de pavimento preparada para el tránsito de carga pesada, lo que permitirá desviar camiones de alto tonelaje que actualmente circulan por el centro urbano.

Carretera será parte de anillo víal

La Carretera Vecinal TA-635, Empalme PE-1S – Empalme Av. Magollo, junto con la avenida Magollo (Tito Chocano I), que está próximo a iniciar su ejecución, formará parte de un nuevo anillo vial que permitirá descentralizar el tránsito, reducir la congestión vehicular en el centro de la ciudad y optimizar los costos logísticos, especialmente para el transporte de carga pesada.

Según el expediente, los beneficiarios directos considerados para el proyecto representan a 4,049 pobladores del área de influencia y se encuentran vinculados a la carretera vecinal TA-635, y, de manera indirecta, a toda la población de Tacna.