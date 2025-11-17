Unas 40 mil personas, entre nacionales y extranjeras, se espera convocar en los tres días de la XV edición de la Vendimia Regional de Tacna se realizará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo del 2026. La cifra proyectada es un 30% superior a lo registrado en el presente año.

Primera rueda de negocios

Entre las novedades de la próxima edición, que nuevamente se realizaría en las instalaciones del Parque Perú, es la primera rueda de negocios donde los productores locales podrán ofrecer lo mejor de sus productos y derivados de la vid a los empresarios nacionales e internacionales.

La importante reunión será previa a los tres días del evento y se realizará en el centro de convenciones del Parque Perú, dijo la subgerente de Gestión Empresaria del Gobierno Regional de Tacna, Vanessa Bolaños Delgado. El miércoles 18 sería la cata maridaje y al día siguiente la rueda de negocios, con la participación de representantes de Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafetería).

Variada oferta vitivinícola

Aseguró que la región cuenta con oferta suficiente y variada para atender el mercado nacional e internacional, por la buena calidad de los productos de los vitivinicultores.

Bolaños Delgado recordó que en la XIV edición de la Vendimia Regional de Tacna 2025 denominada “Ing. Florencio Marín Tovar”, se vendió un aproximado de 30 mil litros de vino y se generó un movimiento económico de un millón de soles aproximadamente.

Importante movimiento económico

Agregó que en el Parque Perú no solo se ofertaron vinos y sus derivados en la presente año, también hubo la participación de emprendedores de gastronomía, orégano, aceituna, artesanía, transporte, y otros servicios que generó un movimiento económico bastante fuerte.

Agregó que un aspecto importante en la vendimia es la cartelera de grupos y artistas. A través del proyecto de la Vid se espera concretar la participación de la reconocida cantante nacional de música criolla Eva Ayllón, además de los más reconocidos grupos de salsa y cumbia del país.

Próxima reunión el 11 de diciembre

La próxima reunión de los representantes del GORE Tacna y de los productores reunidos en la Mesa de Concertación de la Cadena Productiva de la Vid en Tacna será el 11 de diciembre, donde se definirá el nombre del personaje de la XV edición, la elección de la Miss Vendimia, concursos, y otros aspectos de la organización del evento que busca promover el consumo de la vid y sus derivados.

La XV edición de la Vendimia Regional de Tacna congregará a una treintena de bodegas de Calana, Pocollay, Pachia, Magollo, Valle 2000 y La Yarada Los Palos que ofrecerán vinos de calidad como el seco de negra criolla, malbec, borgoña, cabernet sauvignon; vinos semisecos, tinto, así como variedad de pisco.