El presidente de la Comisión de fiscalización del Consejo Regional de Tacna Manuel Mori Mamani dio a conocer hoy la ocurrencia de un accidente de trabajo en el reservorio de Cerro Blanco perteneciente al Proyecto Especial Tacna (PET).

Con toque el viernes en la mañana un obrero de un plan de mantenimiento cuando se encontraba sobre un bote retirando algas cayó al embalse y por poco se ahoga.

Afirma que no estaba el residente

El consejero lamentó que dicho personal aparentemente no sabía nadar o no recordaba el entrenamiento y los ingenieros encargados de dicho plan no se encontraban. Fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión de Essalud y se le tuvo que inducir al coma debido a su gravedad.

“Tomo conocimiento el domingo, el lunes a primera hora fui al lugar y no había nadie. Bajé al PET, me reuní con el gerente general Vianney Torres y reunido con todos los gerentes, el único que sabía de eso era él ingeniero residente y el jefe de Infraestructura, nadie más”, reveló el consejero.

Consejero presentará denuncia

Cuestionó que el presidente del Comité de seguridad y salud en el trabajo también desconocía de dicho accidente. “Al parecer no se han cumplido los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, no se ha cumplido con proporcionar los medios de seguridad que debe tener todo personal”, indicó.

El consejero anunció que ya ha firmado el documento y se presentará una denuncia preventiva ante el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Plan no estaba aprobado

“Lo peor es que cuando hemos ido y pedido el plan de seguridad de este mantenimiento, no estaba aprobado, y en el borrador no se contempla riesgos si es que un trabajador se cae del bote, por lo menos debería saber nadar, ese es un requisito primordial”, detalló el consejero.