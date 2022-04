Una protesta realizaron trabajadores permanentes y nombrados de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) exigiendo el pago de los acuerdos por pactos colectivos que corresponden al 2022 y que no fueran asignados durante la pandemia desde el 2020. El reclamo se presentó el viernes 29 de abril en la comuna.

Los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, Lourdes Vargas, y del Sindicato Los Ediles, Armando Solís, demandaron el retiro de la gerente de administración, Aurora Jinez, por no cumplir con los pagos y el alcalde provincial de Tacna, Julio Medina, cumpla con ejecutarlos.

Reclamo por incumplimiento

Vargas contó que corresponden al pago por el día del trabajo (100 soles), por deterioro de canasta familiar (450 soles), por día del trabajador municipal (50% de la remuneración), y gratificación en agosto y julio con 50% del salario. Siendo 562 los servidores que son afectados por el incumplimiento de los acuerdos del pacto colectivo.

Acotó que adeudan 7,000 soles por cada servidor por el 2020 y 12,000 soles por el 2021, donde responsabilizan a Jinez de no autorizarlo. “Nos dijeron que no había recurso por la pandemia, pero este año si hay recaudación y no justifica la gerente Jinéz en que se dispone el presupuesto, por ello pedimos su destitución”, expresó.

Por su parte, Solís agregó que si hubo saldos para pagar los pactos colectivos y no lo hicieron, pero si contratan CAS, y además pagarse los pactos solo a un grupo de 32 recién repuestos por el alcalde provincial. Adelantó que si persiste la negativa se denunciará al alcalde y la gerente de administración.