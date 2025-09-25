Mas de 10 muertos y varios heridos dejó una colisión múltiple de vehículos en la carretera Interoceánica, en la ruta Moquegua a Puno y viceversa. Efectivos de la Policía de Carreteras (Polcar) de la base Torata acudieron al kilómetro 142 de esa vía para la intervención. Pasado las 22 horas informaron que serían 12 las personas fallecidas en el lugar y que por la escasa visibilidad en la zona la tarea de rescate de los cadáveres se iba a iniciar esta mañana con la luz del día.

Tragedia de noche

Según el reporte policial, chocaron pasado las 19 horas el camión tracto marca Internacional color rojo de placa ARQ-930 con su semi remolque tipo plataforma de matrícula AAT-992 conducido por Percy Itusaca Mamani (29), la miniván color blanco de placa C9J-968 y el camión C8H-977 con su semi remolque ARE-766.

Los dos primeros vehículos circulaban en sentido de norte a sur (Puno a Moquegua) y quedaron en su carril de circulación; mientras el tercer vehículo (placa C8H-977) se hallaba estacionado en dirección de sur a norte (Moquegua a Puno), en su carril de circulación, entre la berma y la cuneta.

Vehículo habría partido de Juliaca con integrantes de grupo musical

Miniván afectada

La peor parte lo llevaron los ocupantes de la miniván perteneciente a la empresa de transportes Termales que tiene su oficina en Juliaca (Puno), ya que en su mayoría perdieron la vida tras la violenta colisión, contabilizando de forma preliminar los policías interventores que serían 12 las personas fallecidas en el lugar, mientras los heridos fueron socorridos y evacuados inicialmente al centro de salud Titire.

Cruce a Desaguadero

El grave accidente de tránsito en la carretera Interoceánica se produjo en el cruce hacia Desaguadero, cerca de Chilligua. Se conoció que en la miniván viajaban integrantes de una agrupación musical.

Tráiler y miniván destrozado a su costado

Acuden rescatistas

Bomberos de distintas compañías de bomberos de Moquegua acudieron al lugar del accidente de tránsito. Policías tuvieron que restringir el tránsito vehicular en la zona hasta el amanecer para evitar más accidentes en la zona bastante oscura. Agentes de Polcar llegaron al escenario de la tragedia pasado dos horas, ya que por la falta de comunicación telefónica retrasó el aviso de otros usuarios de la carretera.