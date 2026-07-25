Cinco personas fallecidas y al menos 16 heridos es el saldo de un trágico accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en el kilómetro 1,292 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del Complejo Monumental del Campo de la Alianza.

Accidente en zona de neblina

El accidente de tránsito ocurrió al promediar las 5 h, en una zona que por estos días presenta una densa neblina y donde también ayer ocurrió un accidente (choque frontal) con una persona fallecida.

El bus salón cama de empresa Copacabana de placa B6V-956 que partió anoche de Puno con más de medio centenar de pasajeros habría invadido el carril contrario y colisionó frontalmente con un bus más pequeño de placa X4A-715, un Mitsubishi Fuso modelo MF 100 de color gris azul rojo que se trasladaba a Inclán.

Colisión por alcance a bus

Un tercer vehículo de placa B6S-833, una camioneta blanca Nissan modelo Furgon D21 que trasladaba ganado caprino y ovino colisionó levemente por alcance al bus de la empresa Copacabana.

Hasta el momento se reporta cinco personas fallecidas, todos pasajeros del bus que iba al distrito de Inclán, entre ellos un niño, según informó preliminarmente la Policía de Carreteras.

14 heridos llegan al Unanue

Los heridos fueron trasladados a Emergencia del hospital Hipólito Unanue en ambulancias de los bomberos, Samu y empresa Covinca. Algunos pasajeros fueron rescatados de entre los fierros retorcidos, incluso se apreció uno con la pierna mutilada.

Según declaró el director del hospital Hipólito Unanue Eddy Vicente, al nosocomio ingresaron 14 personas heridas, entre ellos tres menores de edad. Uno de ellos, una persona de 24 años, su situación es de gravedad y en los próximos minutos ingresaría a la sala de operaciones.

Lista de heridos del vehículo de Copacabana son Margot Mondalgo Raymundo (40), Leydi Judith Curo Condori (21), Damaris Celeste Soncco Mondalgo (13), Faustino Chambe Cañasaca (chofer Copacabana), Irene Incacoña Machaca (52), Irene Ticona (52), Ivanna Camila Maquera Tan Cara (07), Jorge Tapia Ramos (52), Alex Jhonny Choque Quispe (40), Ángeles Milagros Ramos Luque (21), Yovana Sonco (9) y James Vásquez.

Otros heridos habrían sido trasladados a otros establecimentos de salud de la ciudad.