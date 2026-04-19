Un menor que paseaba con su bicicleta halló hoy una muerte trágica en el Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) Señor de los Milagros I Etapa, al ser arrollado por una maquinaria tipo motoniveladora del Gobierno Regional de Tacna (GRT) que realizaba trabajos de mejoramiento de vías en los asentamientos humanos del sector Viñani en el distrito Gregorio Albarracín. La tragedia ocurrió a las 11 h aproximadamente en la calle Nº 18, a la altura de la manzana 161.

Menor en bicicleta

Aarón Ch.C. (8) fue encontrado tendido a costado del camino y a metros de su bicicleta de color azul, causando conmoción en los habitantes de la zona, especialmente en mujeres madres y algunas trataron vanamente de reanimar al pequeño; después de que paramédicos del Samu confirmaron el deceso, algunas personas presentes no pudieron contener el llanto.

Serenos y policías acudieron al lugar al conocer el hecho. Efectivos de la comisaría Gregorio Albarracín intervinieron a Gregorio Saira Callomamani, operador de la maquinaria pesada que realizaba los trabajos en la zona y aplastó al infante.

Madre lo identifica

Inicialmente el menor atropellado no era identificado por los lugareños, hasta que llegó la madre Lucila Calcina desde la manzana 163 y protagonizó conmovedoras escenas de dolor al reconocer al mayor de sus dos hijos tendido sobre el pavimento e inerte.

Peritos y fiscal

Policías peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) y la fiscal Iris León Bravo acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y el levantamiento del cadáver. Por una cámara de video seguridad particular se conoció que la maquinaria arrolló al ciclista en retroceso, cuando el operador no se habría percatado de la presencia del menor en la parte posterior.

La progenitora del niño (blusa fucsia) junto al alcalde de Albarracín que le prometió apoyo

Aplicado y juguetón

Sobre la pequeña víctima de un accidente de tránsito, un tío dijo que estudiaba el tercero de primaria en la I.E. Prócer Manuel Calderón de la Barca en el sector Viñani y era un alumno aplicado. A Aarón sus familiares y amigos le decían “Gordis” de cariño por ser robusto, quién hoy sábado no tenía clases, había salido de su casa montando su bicicleta y contento minutos antes del accidente, para no retornar más.

Alcalde se solidariza

El alcalde de Gregorio Albarracín, Niel Zavala Meza, acudió al lugar de la tragedia para brindar apoyo moral y material a la madre de Aaron que estaba destrozada. El padre del menor fallecido estaba ausente de la ciudad por trabajo.

Trabajos sin permiso

La Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín mediante un comunicado informó que los trabajos (de nivelación) en algunas vías del sector Viñani no contaban la con autorización de la comuna distrital ni del Consorcio Señor de los Milagros que ejecuta obras en la zona.

En ese comunicado edil se precisa que no se ha otorgado ningún permiso ni autorización para que terceros realicen trabajos en vías, cuyas labores no cuentan con garantías para los peatones. Y aclaró que la maquinaria no pertenece a la entidad.

Cuerpo de niño fue trasladado a la morgue por disposición fiscal

GRT lamenta y coopera

Por su parte el Gobierno Regional de Tacna (GRT) emitió otro comunicado indicando que se ha dispuesto el inicio de las indagaciones con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del accidente que cobró la vida de un menor de edad. También indican que brindarán todas las facilidades necesarias y colaborarán plenamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú durante el desarrollo de las diligencias.

Mejoraban la vía

Se informó que la maquinaria formaba parte de un apoyo social solicitado por la Empresa de Transportes Ruta 101, la cual mantenía sus tarifas de pasaje sin incremento y no recibió el respaldo de otras instituciones. La empresa gestionó dicho apoyo ante el GRT asumiendo los costos de operación, alimentación de los operarios y el abastecimiento de cisternas de agua, con el objetivo de beneficiar a la población.