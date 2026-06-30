La camioneta marca Toyota Hilux 4x4 color plata de matrícula V2X-945 chocó esta madrugada contra grandes piedras dejada en la pista de la carretera Panamericana Sur en la jurisdicción de Moquegua y causó la muerte del conductor. El hecho fatal fue a consecuencia del paro indefinido que realizan en la región Moquegua, ya que desde la madrugada han bloqueado esa importante vía de comunicación en el kilómetro 1,147, altura del puente Montalvo; también está cerrado el pase de los vehículos por la carretera Binacional, ya que en el kilómetro 28, sector El Toro, se han instalado decenas de personas por la paralización en esa región.

Colisión fatal

Según información preliminar que maneja la PNP de la comisaría San Antonio, el accidente de tránsito, choque con consecuencia fatal, se produjo en el valle de Moquegua, en la ruta de la Panamericana Sur que une Moquegua y Tacna, a las 5:30 horas aproximadamente. La víctima fue identificada como Teófilo Choque Toledo, conductor del vehículo que se dirigía de Tacna a Moquegua transportando verduras, cuando no se habría percatado de la presencia de los obstáculos en la pista, consistentes en grandes rocas.

Obstaculizan pista

De acuerdo a la información que brindaron otros transportistas, las piedras fueron instaladas en la pista durante la madrugada y en medio de la oscuridad también se presentaron otros accidentes de tránsito pero de magnitud leve. La camioneta de doble cabina se estrelló y el conductor pereció caso de forma instantánea, luego los productos de primera necesidad que llevaba fueron retirados por otras personas.

Paro en Moquegua

Según la PNP, tras cruce de información con la Sunarp se supo que el vehículo V2X-945 es de propiedad de Pedro Gramer Falcón López y Gregoria Catalina Soria Mamani de Falcón. También se investiga sobre la identidad de las personas que colocaron las piedras en la pista.

El paro indefinido en la región Moquegua se inició con el bloqueo de las vías desde la medianoche, como en el puente Montalvo, en la carretera Panamericana Sur, impidiendo el tránsito a Arequipa y otras regiones del interior del país; también fue cerrada la carretera Binacional que conecta a Moquegua con Puno y Bolivia; esa vía solía ser usada con frecuencia por los buses que de Tacna se dirigen al altiplano.

La protesta de los moqueguanos es en rechazo a Ley 11658 de ordenamiento territorial de límites internos de Tacna, ya que consideran que recortaría territorio a Moquegua.