El director regional de Educación de Tacna Javier Lira Lévano informó que a partir del 28 de marzo se harán las jornadas de inmunización contra la COVID-19 en los centros educativos de la región.

Para ello se establecerá un cronograma con la Dirección Regional de Salud para la atención por colegios con las brigadas de vacunación.

Atención en colegios

Lira Lévano aclaró que la vacunación no es obligatoria y por ello previo a las jornadas se enviará una notificación a los padres de familia para que den su consentimiento, en caso no lo hagan no se colocará la dosis pediátrica a los niños de 5 a 11 años.

La medida se adopta ante la baja aceptación de los padres de familia, donde se tiene un 35% de avance en los 40,404 menores previstos ser atendidos en Tacna. El director regional de salud, Oscar Galdos Rodríguez, había reconocido que no se cumplio la meta de 50% de niños con la dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer para fines de febrero y por ello se iba evaluar otras estrategias para cerrar la brecha.