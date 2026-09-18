A sus 10 años, Ivanna Alcocer López ya lleva una corona que, para ella, representa mucho más que un accesorio. La pequeña, estudiante de quinto grado de primaria, recibió el título de “Niña Perú Región Junín 2026” y se prepara para viajar a Chepén, La Libertad, donde representará a la región. “La corona no solamente es como un adorno, sino es una plataforma de responsabilidad que yo debo tener porque yo represento a mi linda región, tanto en sierra y selva”, señaló.

Detrás de la banda y la corona hay años de preparación. Ivanna practica ballet desde los dos años y actualmente también realiza gimnasia y acro dance. En mayo participó en el All Dance 2026, donde obtuvo el cuarto lugar entre 174 participantes, además de alcanzar un tercer puesto en acro dance. Su coach, Margarita Mercado, destaca precisamente esa disciplina. “Ivana es una dama en versión pequeña. Sin duda hay niñas que nacen con la corona puesta, como ella”, expresó.

Su madre, Jacqueline López Maida, asegura que esa disciplina también forma parte de su vida cotidiana. Cuenta que Ivanna suele cumplir sola con sus tareas y que desde pequeña mostró interés por el ballet y los escenarios.

“Yo le enseño que hay que luchar por los sueños, porque no se da así por así. Siempre tiene que haber trabajo, disciplina y motivación”, afirmó. Para la pequeña, el respaldo familiar también tiene un significado especial: “Yo le diría a mi mamá que le aprecio mucho por darme su tiempo”, manifestó.

Ahora, Ivanna se prepara en oratoria, pasarela y etiqueta de mesa para su participación en La Libertad, con la ilusión de obtener el primer lugar y continuar representando al país en competencias internacionales. Su meta no termina allí: sueña con viajar a Europa, continuar en el modelaje y los certámenes, pero también estudiar Derecho.

“Pueden cumplir todos sus sueños, si es con perseverancia, disciplina y sobre todo con el respeto y la humildad, porque de nada vale ser una reina si no vas a guardar tu humildad en tu corazón”, dijo como mensaje para las niñas de su edad.